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04:42, 12 января 2025Мир

В Колумбии в результате крушения самолета погибли десять человек

При крушении самолета в Колумбии погибли два члена экипажа и восемь пассажиров
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Tom Cleary / Unsplash

В Колумбии в результате крушения самолета погибли десять человек — два члена экипажа и восемь пассажиров. Об этом в соцсети X заявил чиновник из администрации департамента Антьокия Карлос Риос Пуэрта.

«К сожалению, выживших нет. На месте работают десятки спасателей. Мы ищем тела и координируемся с полицией для их опознания», — сообщил он.

Отмечается, что самолет, исчезнувший с радаров в середине прошлой недели, был найден спустя несколько дней в лесистой местности на северо-западе страны. Кроме того, спасательные работы осложняются неблагоприятными погодными условиями, мешающими использованию вертолетов. Несмотря на это, управление гражданской авиации Колумбии уже приступило к расследованию причин авиакатастрофы.

Ранее в Калифорнии потерпел крушение небольшой самолет. Инцидент произошел в четверг, 2 января. По данным телеканала Fox, воздушное судно врезалось в здание аэропорта Фуллертон, в результате чего произошел пожар.

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