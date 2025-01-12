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01:56, 12 января 2025Экономика

В Лос-Анджелесе во время пожаров сгорели восемь особняков украинских генералов

В Калифорнии из-за лесных пожаров сгорели восемь особняков украинских генералов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Daniel Dreifuss / Reuters

Лесные пожары в Лос-Анджелесе уничтожили восемь особняков, принадлежащих высокопоставленные украинским военнослужащим. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Уточняется, что общая сумма ущерба составила 90 миллионов долларов. По данным канала, сгоревшие особняки были приобретены на деньги, выделенные Украине западными странами после начала спецоперации.

Пожары, охватившие Лос-Анджелес, уже уничтожили более 10 тысяч зданий. Пламя уничтожило пляжный дом светской львицы Пэрис Хилтон в Малибу, в зоне поражения также оказались дома актеров Кэри Элвеса и Мэнди Мур. Дом в пожаре также потерял комик Билли Кристал — в нем с семьей он прожил 45 лет.

Мощный пожар бушует в Калифорнии с 7 января. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и засухи, охватив престижный район Пасифик Палисейдс. В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение.

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