В России сравнили зарплату мужчин и женщин

Росстат: средняя начисленная зарплата женщин меньше, чем у мужчин

Средняя начисленная заработная плата у женщин в России в 2023 году составила 61,1 тысячи рублей, а у мужчин — 87,7 тысячи. Уровень оплаты труда сравнили в сборнике Росстата «Женщины и мужчины России 2024».

Отмечается, что наибольший разрыв в зарплатах зафиксирован в сфере информации и связи, где зарплата мужчин составляет 169 тысяч рублей, а женщин — 110 тысяч. В отдельных категориях персонала также замечен разрыв. В частности, средняя начисленная заработная плата женщин руководителей составляет 110,6 тысячи рублей, а мужчин — 159,3 тысячи.

Ранее исследование сервиса «Работа.ру» показало, что 66 процентов россиян захотели прибавку к зарплате в первой половине 2025 года.

В сентябре четверть россиянок, опрошенных аналитиками портала Bankiros, сообщили, что «настоящий мужчина» должен зарабатывать от 150 до 300 тысяч рублей в месяц.