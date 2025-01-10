Большинство россиян захотели прибавку в первой половине 2025 года

66 % россиян ожидают повышения зарплат в первой половине 2025 года

Больше половины россиян (66 процентов) захотели парибавку к зарплате в первой половине 2025 года. Такие результаты показало исследование сервиса «Работа.ру», с которым ознакомилось ТАСС.

«13 процентов россиян рассчитывают на прибавку к зарплате менее чем на 10 процентов. Причем среди них больше женщин (16 процентов), чем мужчин (10 процентов). 25 процентов надеется на увеличение заработной платы на 11-25 процнтов — это самый популярный ответ среди респондентов обоих полов. 16 процентов были бы рады повышению оклада на 26-50 процентов», — такие данные показал опрос сервиса.

7 процентов опрошенных ожидают повышения зарплаты на 51-75 процентов, только 5 процентов респондентов уверены, что оклад вырастет более чем на 76 процентов.

Самой частой причиной роста зарплат (34 процентов) граждане назвали отличные результаты на рабочем месте, еще 29 процентов объяснили свои ожидания ежегодной индексацией. 14 процентов опрошенных хотят повысить оклад за счет продвижения по карьерной лестнице уже в первом полугодии. 9 процентам респондентов увеличить зарплаты пообещали руководители, а у еще 9 процентов сама компания получила существенную прибыль за 2024 год, в связи с чем они ждут повышения оклада.

Ранее жители России озвучили важнейшие критерии при выборе работы. Среди них — наличие оплаченного работодателем ДМС, здоровой атмосферы в коллективе, хороший размер зарплаты и удобный график работы.