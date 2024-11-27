Россияне назвали важнейшие критерии при выборе работы

«Зарплата.ру»: 33 % россиян сочли ДМС ключевым критерием при выборе работы

Треть россиян (33 процента) сочли наличие оплаченного работодателем добровольного медицинского страхования (ДМС) важнейшим критерием при выборе основного места труда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного страховой компанией «Росгосстрах» и исследовательским центром «Зарплата.ру».

При этом 57 процентов опрошенных заявили, что вышеуказанный критерий является для них желательным, но необязательным. По мнению 75 процентов респондентов, в состав пакета ДМС должны входить бесплатные анализы и исследования, включая МРТ, КТ, рентген и другие.

Для 60 процентов важно, чтобы корпоративный полис включал запись к узким специалистам. Другим важным составляющим ДМС для россиян является наличие стоматологических услуг и широкий выбор медицинских учреждений. При этом только у 13 процентов респондентов есть оплаченное работодателем добровольное медицинское страхование.

В то же время подавляющее большинство респондентов (90 процентов) при выборе работы обращают внимание на наполнение корпоративного социального пакета. Другим важными факторами при трудоустройстве опрошенные сочли здоровую атмосферу в рабочем коллективе (такой ответ дали 67 процентов), размер заработной платы (73 процента) и удобный график работы (72 процента).

Ранее издание РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками «Ренессанс страхования» и сервиса «Зарплата.ру», сообщило, что для 40 процентов россиян оптимальным размером зарплаты стала бы сумма в диапазоне от 50 до 100 тысяч рублей. Каждый пятый респондент оценил свои профессиональные навыки в 100-120 тысяч рублей в месяц, а каждый шестой — в 120-150 тысяч. Зарплату в 150 тысяч рублей назвали приемлемой для себя 12 процентов, а для 8 процентов оптимальный оклад начинается от 200 тысяч.