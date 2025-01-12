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23:12, 12 января 2025Мир

Вице-спикер парламента Словакии прибыл в Москву

Делегация во главе с вице-спикером парламента Словакии Данко прилетела в Москву
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Делегация из Словакии во главе с вице-спикером парламента страны Андреем Данко прибыла в Москву. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на представителя делегации Петера Гашпара.

«Только приземлились», — сказал Гашпар.

Ранее Польша не разрешила самолету со словацкой делегацией, направлявшейся в Россию, пролететь над своей территорией. Данко заявил, что делегаты были вынуждены добираться до Москвы через Германию.

Позднее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш посоветовал не летать в Москву через воздушное пространство его страны. Вместо этого он предложил выбрать Варшаву в качестве пункта назначения.

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