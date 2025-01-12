В Госдуму внесли законопроект, уточняющий понятие отпуска

Российские депутаты решили внести больше ясности в вопрос предоставляемых работникам отпусков. С соответствующей инициативой выступили парламентарии из Брянской областной думы.

Разработанный депутатами Федеральный закон внесен на рассмотрение в Государственную Думу и направлен в Комитет нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Депутаты предложили конкретизировать, какой отпуск относится к отдыху

В пояснительной записке к законопроекту парламентарии обратили внимание, что согласно Трудовому кодексу (ТК) Российской Федерации в понятие «отпуск» входит не только отпуск, предоставляемый для отдыха, но и освобождение от работы в связи с беременностью и родами, усыновлением ребенка, для ухода за ребенком, а также так называемый «учебный отпуск». При этом отпуск, подразумевающий отдых от работы, регулируется статьей 107 ТК РФ, а остальные виды отпуска — другими статьями документа.

«На практике при применении данных норм возникает правовая неопределенность по отнесению отпуска по уходу за ребенком к отпускам, указанным в статье 107 Трудового кодекса Российской Федерации, либо к гарантиям, предусмотренным главой 41 Трудового кодекса Российской Федерации», — отметили депутаты.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В связи с этим они предложили внести изменения в статью, которые позволят «более четко определять понятие отпусков». Кроме того, парламентарии считают, что предложенные изменения избавят работников и работодателей от необходимости разрешения вопроса в судебном порядке, а также косвенно положительно повлияют на решение проблемы дефицита сотрудников в государственных медицинских организациях.

Неоднозначное толкование понятия «отпуск» порождает правовые конфликты

В качестве примеров работников, испытывающих неудобства от недостаточно конкретного определения отпусков разного вида, депутаты привели в пример жителей Крайнего Севера и сельской местности. Так, согласно пояснительной записке, Верховный суд Российской Федерации при разрешении дел об оспаривании Правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно для работников госорганов и федеральных государственных учреждений и их семей с Крайнего Севера и приравненных к ним местностей исследовал правовую природу отпуска по уходу за ребенком и указал, что он не является отпуском, о котором идет речь в статьях 114-119 ТК РФ, то есть отдыхом.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Кроме того, указали депутаты, необходимо уточнить понятие «отпуск» в связи с имеющейся судебной практикой по включению либо невключению отпуска по уходу за ребенком в пятилетний период исполнения трудовых обязанностей с целью получения единовременной компенсационной выплаты по программам «Земский доктор», «Земский фельдшер».