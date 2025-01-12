ВСУ атаковали пять населенных пунктов российского региона

Гладков сообщил об атаке ВСУ на пять населенных пунктов Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пять населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в селе Головчино Грайворонского округа в результате атаки беспилотника ранена женщина. Пострадавшую доставили в больницу с осколочным ранением. В хуторе Плотвянка Волоконовского района два FPV-дрона ударили по частному домовладению, в результате чего была посечена кровля и выбиты окна, а также поврежден автомобиль.

В поселке Малиновка Белгородского района беспилотник взорвался возле частного дома, выбив окна и повредив кровлю и фасад здания. Кроме того, повреждения получил гараж и ограждение. Еще один дрон ударил по селу Ясные Зори — зафиксированы повреждения фасада и остекления административного здания.

«Также атака дрона произошла в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района — повреждены остекление и забор жилого дома», — добавил Гладков.

Он подчеркнул, что информация о последствиях уточняется. На местах работают оперативные службы.

Ранее ВСУ ударили по Карачевскому району Брянской области. Жертвой атаки стала мирная жительница, еще одна женщина пострадала, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.