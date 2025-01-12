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01:02, 12 января 2025Мир

Занимавшийся делами Трампа спецпрокурор покинул пост

Минюст США: Занимавшийся делами Трампа спецпрокурор Смит покинул пост
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / File Photo / Reuters

Спецпрокурор Джек Смит, занимавшийся делами в отношении избранного президента США Дональда Трампа, покинул свой пост. Об этом ТАСС заявил представитель американского Министерства юстиции.

Он ответил утвердительно на вопрос о том, уволился ли Смит. Как указал представитель Минюста США, об этом сообщается в одном из документов, который ранее был подан в федеральный окружной суд в штате Флорида.

«Спецпрокурор завершил свою работу и представил окончательный конфиденциальный доклад 7 января 2025 года, 10 января он уволился из министерства», — говорится в документе.

Ранее суд в Нью-Йорке назначил Трампу безусловное освобождение по уголовному делу. Безусловное освобождение предполагает отсутствие штрафа или тюремного срока при том, что обвинительный приговор остается в силе, в отличие от оправдательного приговора. Таким образом, Трамп станет первым американским лидером, занявшим пост президента с судимостью за уголовные преступления.

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