Занимавшийся делами Трампа спецпрокурор покинул пост

Минюст США: Занимавшийся делами Трампа спецпрокурор Смит покинул пост

Спецпрокурор Джек Смит, занимавшийся делами в отношении избранного президента США Дональда Трампа, покинул свой пост. Об этом ТАСС заявил представитель американского Министерства юстиции.

Он ответил утвердительно на вопрос о том, уволился ли Смит. Как указал представитель Минюста США, об этом сообщается в одном из документов, который ранее был подан в федеральный окружной суд в штате Флорида.

«Спецпрокурор завершил свою работу и представил окончательный конфиденциальный доклад 7 января 2025 года, 10 января он уволился из министерства», — говорится в документе.

Ранее суд в Нью-Йорке назначил Трампу безусловное освобождение по уголовному делу. Безусловное освобождение предполагает отсутствие штрафа или тюремного срока при том, что обвинительный приговор остается в силе, в отличие от оправдательного приговора. Таким образом, Трамп станет первым американским лидером, занявшим пост президента с судимостью за уголовные преступления.