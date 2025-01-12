Житель Башкирии пробил стену из-за кота

Житель Башкирии пробил стену в квартире для спасения кота

Житель Башкирии пробил стену в квартире, чтобы спасти кота, который упал в вентиляционную шахту. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что в конце декабря жильцы многоэтажного дома в Уфе стали периодически слышать мяуканье из-за стены. Изначально жильцам казалось, что кот находится в подъезде, но позже житель дома услышал звуки за стеной в ванной комнате. Тогда мужчина вызвал спасателей, которые пробили стену перфоратором и вызволили кота. Хозяин квартиры решил оставить питомца себе.

Ранее кота, который застрял между квартирами, спасли в Москве. Животное неделю просидело без еды и воды за стеной. Владельца питомца не нашли, поэтому кота забрал себе командир экипажа МЧС.

В начале января стало известно, что в Уфе двое выпивших мужчин поместили в автомат с игрушками кота. Спасать животное пришлось сотрудникам МЧС.