Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:21, 12 января 2025Из жизни

Житель Башкирии пробил стену из-за кота

Житель Башкирии пробил стену в квартире для спасения кота
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Житель Башкирии пробил стену в квартире, чтобы спасти кота, который упал в вентиляционную шахту. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что в конце декабря жильцы многоэтажного дома в Уфе стали периодически слышать мяуканье из-за стены. Изначально жильцам казалось, что кот находится в подъезде, но позже житель дома услышал звуки за стеной в ванной комнате. Тогда мужчина вызвал спасателей, которые пробили стену перфоратором и вызволили кота. Хозяин квартиры решил оставить питомца себе.

Ранее кота, который застрял между квартирами, спасли в Москве. Животное неделю просидело без еды и воды за стеной. Владельца питомца не нашли, поэтому кота забрал себе командир экипажа МЧС.

В начале января стало известно, что в Уфе двое выпивших мужчин поместили в автомат с игрушками кота. Спасать животное пришлось сотрудникам МЧС.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США выступили за раздел Украины по немецкому сценарию

      Летевший из Еревана самолет экстренно сел в российском городе

      В российском городе подожгли Peugeot помощника командующего войсками ЮВО

      В театре Вахтангова рассказали о лечении актера Косырева

      Махачев рассказал о мечте в UFC

      Команда Трампа оценила вероятность вытеснения России с бывших территорий Украины

      Землетрясение произошло у берегов Крыма

      Бывшая первая ракетка мира заявила о необходимости уничтожить WADA

      Жители Румынии вышли на массовый митинг против отмены второго тура выборов

      Команда Трампа настояла на снижении возраста мобилизации на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше