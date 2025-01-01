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11:28, 1 января 2025Из жизни

В российском регионе кота засунули в автомат с игрушками

В Уфе двое мужчин засунули в автомат с игрушками кота
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Baza

В Уфе двое выпивших мужчин засунули в автомат с игрушками кота. Об этом в среду, 1 января, сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев.

Согласно сообщению, перебравшие с алкоголем мужчины засунули животное в автомат с игрушками. В результате спасать кота пришлось сотрудникам МЧС.

«По словам очевидцев, кот попал в западню не по своей воле — туда его засунули двое перебравших с алкоголем мужчин. В итоге на место были вызваны спасатели, которые и достали кота», — пишет Baza.

Уточняется, что сейчас у животного все хорошо.

Ранее коту-пожарному Толику, который уже несколько лет несет службу в 89-й пожарной части Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве, присвоили специальное звание в День спасателя. Отмечается, что за годы работы Толик завоевал сердца сослуживцев, «став их верным другом и талисманом».

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