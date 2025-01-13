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10:30, 13 января 2025Спорт

Американская авиакомпания сделала заявление после снятия Нурмагомедова с рейса

Frontier Airlines проводит расследование после снятия Нурмагомедова с рейса
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Globallookpress.com

Американская авиакомпания Frontier Airlines сделала заявление по поводу инцидента со снятием с рейса бывшего чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу компании.

Авиаперевозчик отметил, что в курсе произошедшего. «Проводим расследование», — добавили в авиакомпании.

Ранее об инциденте высказался Нурмагомедов. Он отметил, что стюардесса общалась с ним в грубой форме, но он сделал все, чтобы не поддаваться на провокацию.

12 января сообщалось, что Нурмагомедов направлялся в Лос-Анджелес, где 19 января пройдет турнир UFC 311. Перед началом полета к месту спортсмена у аварийного выхода подошла бортпроводник, она спросила его о готовности помогать экипажу в случае нештатной ситуации, однако ответ ей не понравился. После этого россиянина сняли с рейса.

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