Байден похвалил себя за укрепление позиций США в мире без вовлечения страны в войну

Байден заявил, что США сохранили и укрепили позиции в гонке за мировое лидерство

Президент США Джо Байден в своей заключительной внешнеполитической речи похвалил себя и свою администрацию за то, что под их руководством страна сохранила и укрепила позиции в глобальной гонке за мировое лидерство, а альянсы Вашингтона стали значительно крепче, при том, что Соединенные Штаты не были вовлечены в новые военные конфликты, сообщает РИА Новости.

«Я могу сообщить американскому народу: источники нашей национальной мощи стали намного сильнее, чем четыре года назад, когда мы пришли к власти. Наши альянсы крепче, наши соперники и противники слабее, а Америка — сильнее, чем когда-либо», — заявил он.

По его словам, США укрепили свои позиции во всех ключевых областях: дипломатии, военной мощи, технологиях и экономике. Американский лидер добавил, что число союзников Вашингтона увеличилось, инвестиции в оборонную промышленность страны стали крупнейшими за десятилетия, Соединенные Штаты стали лидером в области искусственного интеллекта, при этом построив самую динамичную экономику в мире. Он подчеркнул, что всего этого США удалось достигнуть без вовлечения в новые военные конфликты.

Ранее Байден признал, что оказание Вашингтоном поддержки Киеву создавало риск развязывания ядерной конфронтации с Россией. При этом, по его словам, этой угрозы удалось избежать.