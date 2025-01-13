Байден выступит с итоговой речью в Госдепе

Байден выступит с заключительной речью в Госдепартаменте 13 января

Президент США Джо Байден выступит с заключительной речью в Госдепартаменте в понедельник, 13 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию американского лидера.

Речь политика обозначит итоги его внешнеполитической стратегии. Байден планирует отметить расширение НАТО, консолидацию союзников для оказания помощи Украине, а также историческое соглашение с участием Японии и Южной Кореи, которое направлено на укрепление сотрудничества в сфере безопасности и экономики.

Ранее Байден заявил, что знаком с главой России Владимиром Путиным более 47 лет. «Помню, как я встретился с ним в период между тем, как мы были избраны, и прежде, чем были приведены к присяге. Или сразу после. Нет, простите, до этого. Нет, все верно, сразу после вступления в должность, в начале февраля», — сказал он.