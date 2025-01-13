Беспилотник ВСУ ударил по машине с пенсионерами на дороге в российском регионе

Хинштейн: Двое пенсионеров пострадали при атаке ВСУ на машину в Курской области

В Курской области двое пенсионеров пострадали при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на машину в Беловском районе. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора российского региона Александр Хинштейн в Telegram.

По его словам, автомобиль с супругами подвергся удару дрона на дороге между селом Белица и деревней Гирьи. В результате пожилые россияне получили травмы разной степени тяжести. «У мужчины 1950 года рождения — осколочные ранения руки, у его жены 1951 года рождения — множественные осколочные ранения груди и ног», — написал Хинштейн.

Он добавил, что пострадавшим оказана первая помощь. Для дальнейшего лечения их экстренно везут в Курскую областную клиническую больницу. Врио губернатора поручил областному Минздраву держать ситуацию с пенсионерами на постоянном контроле.

Ранее жертвой атаки украинского дрона стал пожилой житель курской деревни Обеста. Беспилотник атаковал мужчину, когда он шел по дороге рядом с домом. По словам Хинштейна, россиянин был разнорабочим на агрофирме «Рыльская».