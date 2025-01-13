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11:19, 13 января 2025Мир

Более половины опрошенных гренландцев захотели присоединиться к США

Hill: 57 процентов опрошенных гренландцев выступили за присоединение к США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ida Marie Odgaard / Reuters

За вхождение Гренландии в состав США выступили 57,3 процента опрошенных гренландцев. Об этом сообщает американская газета The Hill со ссылкой на результаты опроса Patriot Polling.

При этом 37,4 процента респондентов отвергли сценарий присоединения к США, а 5,3 процента воздержались от ответа. Отмечается, что выборка исследования составила всего 416 человек.

Ранее советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что в данный момент рассматриваются все возможные варианты действий в отношении Гренландии, включая силовой сценарий.

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