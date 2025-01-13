Более половины опрошенных гренландцев захотели присоединиться к США

Hill: 57 процентов опрошенных гренландцев выступили за присоединение к США

За вхождение Гренландии в состав США выступили 57,3 процента опрошенных гренландцев. Об этом сообщает американская газета The Hill со ссылкой на результаты опроса Patriot Polling.

При этом 37,4 процента респондентов отвергли сценарий присоединения к США, а 5,3 процента воздержались от ответа. Отмечается, что выборка исследования составила всего 416 человек.

Ранее советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что в данный момент рассматриваются все возможные варианты действий в отношении Гренландии, включая силовой сценарий.