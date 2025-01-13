Экс-главу «ПГМ» осудят за махинации при ремонте общежития МГУ за 45 миллионов рублей

Суд рассмотрит дело в отношении экс-главы «ПГМ» за ущерб бюджету на 45 млн руб.

Военные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора АО «Промгидромеханизация» («ПГМ») Андрея Спирина за махинации при ремонте общежития Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Военном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). На его имущество наложен арест на сумму свыше 45 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2022 году Спирин без заключения соответствующих договоров, за счет бюджетных средств, выделенных «ПГМ» для строительства объектов Минобороны России, начал капитальный ремонт общежития главного здания МГУ. Делал он это в интересах подконтрольной ему организации. В результате ущерб бюджету оценили более чем в 45 миллионов рублей.

Ранее военные следователи арестовали имущество начальника филиала «Строительное управление по Ленинградскому военному округу» (СУ по ЛенВО) компании «Военно-строительная компания» Дамира Гильфанова, обвиняемого в получении взятки при исполнении гособоронзаказа.