Арестовано имущество фигуранта дела о взятке при строительстве пансиона Минобороны России

СК: Арестовано имущество главы филиала СУ по ЛенВО Гильфанова по делу о взятке

Военные следователи арестовали имущество начальника филиала «Строительное управление по Ленинградскому военному округу» (СУ по ЛенВО) компании «Военно-строительная компания» Дамира Гильфанова, обвиняемого в получении взятки при исполнении гособоронзаказа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Военном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Под обеспечительной мерой находятся активы фигуранта дела стоимостью шесть миллионов рублей. Также под стражу взят сам Гильфанов.

По данным следствия, в 2021 году коммерческая организация «ТехноИнвестПсков» взяла обязательства по выполнению многомиллионного контракта, касающегося строительства Санкт-Петербургского кадетского корпуса пансиона воспитанниц Минобороны России. В августе 2022 года Гильфанов получил от представителя подрядчика взятку на сумму один миллион рублей за подписание актов приемки выполненных работ.

9 января сообщалось, что в Екатеринбурге военные следователи провели рейды по киоскам в поисках мужчин, не вставших на учет в военкоматы.