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21:15, 13 января 2025Бывший СССР

Глава МИД Украины признал очень сложное положение ВСУ в Донбассе

Глава МИД Украины Сибига признал очень сложное положение ВСУ в Донбассе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью немецкому телеканалу ARD признал очень сложное положение Вооруженных сил страны (ВСУ) в Донбассе. Его слова приводит ТАСС.

Министр отметил, что линия фронта составляет около 1,2 тысячи километров, ежедневно происходят боестолкновения, у российских войск есть продвижения.

«Конечно, и это показывает мировая история, большинство войн завершается за столом переговоров. Поэтому дипломатии сейчас отводится особая роль», — добавил глава МИД.

Он также указал, что власти в Киеве надеются на избранного президента США Дональда Трампа и рассматривают время после его инаугурации 20 января как шанс для Украины и дополнительную возможность ускорить завершение конфликта.

Сибига прокомментировал проблемы в рядах ВСУ и реакцию украинского руководства на подобные сообщения. Он подчеркнул, что в случае объективной критики на некоторые моменты обращают внимание, будут сделаны соответствующие выводы.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на данный момент времени Украина неспособна вести переговоры с Россией об урегулировании вооруженного конфликта с позиции силы из-за растущих проблем у войск Киева.

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