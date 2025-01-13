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02:53, 13 января 2025Россия

Глава Росмолодежи осудил чиновника за крик на убирающих мазут волонтеров

Глава Росмолодежи Гуров осудил чиновника за крик на убирающих мазут волонтеров
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Григорий Гуров

Григорий Гуров. Фото: Алексей Никольский / Фотохост Конгресса молодых ученых / РИА Новости

Глава Росмолодежи Григорий Гуров назвал недопустимым крик замминистра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергея Урайкина на волонтеров реабилитационного центра по отмыву птиц от мазута. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы не позволим кричать на волонтеров, которые все праздники провели в штабе #МЫВМЕСТЕ, очищая Черноморское побережье от последствий нефтяных загрязнений», — заявил он. Гуров призвал с уважением и благодарностью относиться к работе добровольцев.

Ранее Урайкин обругал матом волонтеров реабилитационного центра по отмыву птиц от мазута. Причиной его недовольства стало набравшее популярность в сети видео с жалобами на закрытие центра. По словам Урайкина, его опозорили на всю страну и чуть не довели до инфаркта. Чиновнику пришлось ехать со скоростью 180 километров в час, чтобы узнать, все ли в порядке.

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