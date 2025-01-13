Глава Росмолодежи осудил чиновника за крик на убирающих мазут волонтеров

Глава Росмолодежи Гуров осудил чиновника за крик на убирающих мазут волонтеров

Глава Росмолодежи Григорий Гуров назвал недопустимым крик замминистра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергея Урайкина на волонтеров реабилитационного центра по отмыву птиц от мазута. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы не позволим кричать на волонтеров, которые все праздники провели в штабе #МЫВМЕСТЕ, очищая Черноморское побережье от последствий нефтяных загрязнений», — заявил он. Гуров призвал с уважением и благодарностью относиться к работе добровольцев.

Ранее Урайкин обругал матом волонтеров реабилитационного центра по отмыву птиц от мазута. Причиной его недовольства стало набравшее популярность в сети видео с жалобами на закрытие центра. По словам Урайкина, его опозорили на всю страну и чуть не довели до инфаркта. Чиновнику пришлось ехать со скоростью 180 километров в час, чтобы узнать, все ли в порядке.