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20:44, 13 января 2025Путешествия

Иностранная авиакомпания приостановила прямые рейсы в Москву

АТОР: Китайская авиакомпания China Southern приостановила прямые рейсы в Москву
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Loren Elliott / Reuters

Китайская авиакомпания China Southern приостановила прямые рейсы по маршруту МоскваПекин. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что самолеты перестанут летать с 20 января по 30 марта, до конца действия зимнего расписания. При этом рейсы между российской и китайской столицами с пересадкой в Гуанчжоу остаются в доступе.

По мнению специалистов, приостановка полетов затронет около 15-17 тысяч человек, в том числе тех, кто летал через Пекин в третьи страны. Предполагается, что такое решение иностранная авиакомпания приняла из-за внутренних проблем и пересмотра маршрутной сети на фоне массовых поездок граждан Китая в период китайского Нового года.

Ранее Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) ужесточило рекомендации по использованию воздушного пространства России и призвало авиакомпании облетать практически всю европейскую часть страны. В частности, перевозчикам посоветовали воздержаться от выполнения рейсов «в затронутом российском небе к западу от 60-го меридиана восточной долготы на всех эшелонах полета».

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