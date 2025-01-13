Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:22, 13 января 2025Россия

Из России выгнали задержанного в борделе мигранта-трансгендера

Из России выгнали мигранта-трансгендера, задержанного в борделе Екатеринбурга
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Ural Mash

Из России выгнали мигранта-трансгендера, задержанного в ходе рейда на бордель в Екатеринбурге. Об этом пишет Ural Mash в Telegram.

Как рассказал молодой человек, взявший в честь своей тети имя Лариса, он приехал в Россию, чтобы заработать на операцию по смене пола. По его словам, в салоне клиентам делали массаж, однако от предоставления интимных услуг сотрудники также не отказывались.

По информации издания, в ходе проверки выяснилось, что мигрант находится на российской территории нелегально. Его привлекли к ответственности по статье о нарушении миграционного режима и выдворили из страны.

Еще один мигрант, задержанный в борделе, получил пять суток административного ареста. Он обещал покинуть Россию добровольно по истечению этого срока.

Ранее в Санкт-Петербурге мигрантка, в 2021 году сменившая в паспорте пол на мужской, захотела выйти замуж и обратилась в суд с требованием вернуть информацию в исходное состояние. Как выяснилось, в паспорте биологической женщины указано имя Игнат. В своем заявлении истица пояснила, что у нее возникли трудности с «социализацией в мужской гендерной роли».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В «Газпроме» готовят массовые увольнения. Центральный аппарат компании сократят в полтора раза

      В России тяжелый украинский дрон заставят служить против своих создателей

      Влияние резкого потепления на российские дачи оценили

      Россиян предупредили об опасных причинах сильной слезоточивости

      Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

      Минобороны показало кадры работы российской артиллерии в Песчаном в ДНР

      В России захотели запретить увольнять некоторых граждан

      Из России выгнали задержанного в борделе мигранта-трансгендера

      Возможность Молдавии протянуть без российского газа оценили

      В Госдуме отреагировали на отказ Китая принимать танкеры с российской нефтью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше