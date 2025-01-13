Из России выгнали задержанного в борделе мигранта-трансгендера

Из России выгнали мигранта-трансгендера, задержанного в борделе Екатеринбурга

Из России выгнали мигранта-трансгендера, задержанного в ходе рейда на бордель в Екатеринбурге. Об этом пишет Ural Mash в Telegram.

Как рассказал молодой человек, взявший в честь своей тети имя Лариса, он приехал в Россию, чтобы заработать на операцию по смене пола. По его словам, в салоне клиентам делали массаж, однако от предоставления интимных услуг сотрудники также не отказывались.

По информации издания, в ходе проверки выяснилось, что мигрант находится на российской территории нелегально. Его привлекли к ответственности по статье о нарушении миграционного режима и выдворили из страны.

Еще один мигрант, задержанный в борделе, получил пять суток административного ареста. Он обещал покинуть Россию добровольно по истечению этого срока.

Ранее в Санкт-Петербурге мигрантка, в 2021 году сменившая в паспорте пол на мужской, захотела выйти замуж и обратилась в суд с требованием вернуть информацию в исходное состояние. Как выяснилось, в паспорте биологической женщины указано имя Игнат. В своем заявлении истица пояснила, что у нее возникли трудности с «социализацией в мужской гендерной роли».