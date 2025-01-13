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16:25, 13 января 2025Бывший СССР

Киевляне допустили невозможность получить бронь от мобилизации

ТАСС: На Украине будет почти невозможно получить бронь от мобилизации с февраля
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

На Украине будет почти невозможно получить бронь от мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) с февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на жителей Киева.

«Текущее бронирование действует только до февраля. Далее необходимо переоформить, и требования, как предупреждают, уже будут жестче», — рассказал один из собеседников агентства.

Киевляне рассказали о планируемом ужесточении правил бронирования работников и допустили невозможность получить бронь. По словам источника, ранее оформившие бронь за деньги столкнутся с проблемами переоформления, а сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») активнее проводят облавы в городе.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о бронировании работников газовой отрасли. Чиновник добавил, что бронирование от мобилизации будет распространяться на ремонтные бригады, обслуживающие газовые объекты.

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