Клава Кока выразила готовность к новым отношениям

Певица Клава Кока: Сердечко свободно, но нарциссы должны остаться в прошлом

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) рассказала, что готова к новым романтическим отношениям. Заявление прозвучало в «Шоу Воли» на телеканале ТНТ.

По словам музыканта, она больше не будет терпеть самовлюбленных мужчин. Певица призвала будущих претендентов на ее сердце «звонить» и «писать».

«Уже много заплатила. Нарциссы тоже в прошлом», — поделилась артистка.

Ранее Клава Кока показала интерьер Барби-хауса, в который недавно переехала. Эксперт по недвижимости Мария Толченова предположила, что за внутреннюю отделку помещений певица заплатила более 40 миллионов рублей.