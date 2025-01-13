Российская актриса Кристина Асмус похвасталась фигурой в слитном купальнике

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус похвасталась фигурой в купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя звезда «Интернов» поделилась снимками с отдыха на Мальдивах. Так, экс-жена комика и телеведущего Гарика Харламова предстала позирующей на надувном круге. На ней — слитный купальник розового цвета и солнцезащитные очки с фиолетовыми линзами. Кроме того, на размещенном кадре видно, что знаменитость решила отказаться от макияжа и уложила волосы назад.

В августе прошлого года Кристина Асмус пожаловалась на свою внешность на снимках с красных дорожек. Тогда актриса заявила, что профессиональные фотографы снимают ее неправильно. По ее мнению, на их кадрах она выглядит на 46 лет.