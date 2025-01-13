Никиту Кучерова признали первой звездой дня в НХЛ

Российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова признали первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

В матче против «Питтсбург Пингвинс» россиянин оформил дубль и сделал результативную передачу. Игра завершилась победой «Тампы» со счетом 5:2.

Второй звездой дня признан американский нападающий «Анахайм Дакс» Каттер Готье, который записал на свой счет две шайбы. Тройку лучших игроков замкнул россиянин Павел Дорофеев из «Вегас Голден Найтс», он забросил две шайбы и сделал результативную передачу.

Кучеров провел 39 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил 20 шайб и сделал 42 результативные передачи.