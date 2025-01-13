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11:37, 13 января 2025Экономика

Экономист спрогнозировал курс доллара на 2025 год

Экономист Беляев: к концу 2025 года доллар может составить 110 рублей
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

К концу 2025 года доллар может составить 110 рублей, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Своим прогнозом специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Если все правильно анализировать, то предсказать кое-что можно — какой-то коридор и направление, но точные цифры предсказать трудно. (...) Для национальной валюты будет характерно постепенное снижение по отношению к тем валютам, которые чувствуют себя более устойчиво», — поделился Беляев.

Экономист объяснил, что на сегодняшний день курс рубля формируется Центробанком в ручном режиме на основании внебиржевых сделок. Он отметил, что об этом свидетельствуют практически ежедневные колебания курса национальной валюты по отношению к доллару.

«Судя по всему, ЦБ и на 2025 год будет действовать таким же образом: вверх-вниз, вверх-вниз, достаточно размашистые колебания, которые будут вокруг снижающейся прямой. Конечно, никакого кризиса не будет. Резкой девальвации не предвидится. Ни о каком крахе экономики говорить нельзя. А раз краха не будет, то будет медленное сползание», — добавил он.

До конца следующего года мы, наверное, увидим, что рубль по отношению к доллару выползет на 110, а может быть, даже еще и подешевле будет

Михаил Беляевкандидат экономических наук, финансовый аналитик

Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальный курс доллара на 11-13 января до 101,91 рубля. Об этом сообщается на сайте российского регулятора. Официальный курс американской валюты в пятницу, 10 января, составлял 102,29 рубля. Таким образом, регулятор понизил котировки на ближайшие выходные примерно на 38 копеек.

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