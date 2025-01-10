ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро

ЦБ понизил официальный курс доллара на 11-13 января до 101,91 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальный курс доллара на 11-13 января до 101,91 рубля. Об этом сообщается на сайте российского регулятора.

Официальный курс американской валюты в пятницу, 10 января, составлял 102,29 рубля. Таким образом, регулятор понизил котировки на ближайшие выходные примерно на 38 копеек.

Курс евро от ЦБ на 11-13 января также был понижен. Официальные котировки европейской валюты на выходные составят 105,04 рубля. Для сравнения, 10 января они находились на уровне в 105,08 рубля. Снижение составило символические 4 копейки. Что касается юаня, то официальный курс китайской валюты российский регулятор понизил примерно до 13,68 рубля.

В конце декабря 2024 года ЦБ пересмотрел правила формирования официальных курсов иностранных валют. После санкций США в отношении Мосбиржи в июне руководство площадки остановило торги долларами и евро. С того момента их официальные курсы устанавливаются на основании внебиржевых сделок. С 2025 года российский регулятор распространил подобную методику расчетов для всех валютных пар.

Ранее опрошенные газетой «Ведомости» аналитики спрогнозировали ослабление рубля к ведущим мировым валютам в 2025 году на фоне сложностей с расчетами. С учетом этого обстоятельства эксперты ожидают, что курс доллара может достигнуть 110 рублей, а евро — 105-107 рублей. По мнению главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха, укрепление российской валюты следует ожидать ближе к концу года. К этому времени курс доллара может составить 100-105 рублей.