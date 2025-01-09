ЦБ: Курс доллара на 10 января составит 102,29 рубля

Банк России повысил курсы доллара и юаня. Об этом сообщил официальный сайт регулятора.

По его данным, курс доллара на 10 января составит 102,29 рубля. На 9 января стоимость американской валюты оценивалась в 101,67 рубля.

Курс юаня вырастет с 13,42 рубля 9 января до 13,69 рубля 10-го. Курс евро понизится с 106,10 рубля до 105,08 рубля.

Ранее появился прогноз экспертов, которые считают, что в начале 2025 года рубль останется примерно на текущих уровнях. В целом в 2024 году курс российской валюты к доллару США снизился почти на 11 процентов.

В то же время есть мнение, что в 2025 году рубль может ослабнуть из-за сложностей с расчетами. Это будет происходить на фоне снижения ключевой ставки и восстановления импорта.

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, регулятор не ставит себе цель поддержать курс рубля на каком-либо определенном уровне.