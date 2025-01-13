Минобороны РФ показало кадры работы российской артиллерии в Песчаном в ДНР

Вооруженные силы России расчетами ударных дронов и артиллерии уничтожили обнаруженные разведывательными беспилотниками укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Песчаном в Донецкой народной республике (ДНР). Кадры работы артиллерии и дронов показало Минобороны России.

Ведомство сообщило, что подразделениями 74-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» был взят под контроль населенный пункт Песчаное в ДНР. Также сообщается, что российские военные водрузили флаг России в населенном пункте и продолжают атаковать подразделения ВСУ.

Ранее Минобороны сообщило, что за последние сутки в ходе боев на указанном направлении украинские войска потеряли свыше 615 человек. Помимо этого, было уничтожено семь бронемашин Вооруженных сил Украины и девять орудий полевой артиллерии, в том числе западных образцов.