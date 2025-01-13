Мужчина набил имя возлюбленной на груди и расправился с ней

Мужчина из США убил возлюбленную, чье имя набил у себя на груди

В США мужчина расправился с бывшей девушкой накануне ее дня рождения. Об этом пишет The Mirror.

Ранним утром 5 января 30-летний Хорхе Альберт Чавес ударил ножом 27-летнюю Дафни Мишель Давила в собственном доме в Эль-Пасо, штат Техас. По всей видимости, его агрессия стала результатом ссоры, в ходе которой Давила в очередной раз пыталась порвать с Чавесом. Об их непростых отношениях стало известно из сообщения, которое Дафни отправила родственнице.

Правоохранители прибыли на место происшествия около трех часов утра и обнаружили Давилу с тяжелыми ножевыми ранениями. Чавес скрылся с места преступления на своем пикапе. Пострадавшую срочно доставили в больницу, но медики не смогли ее спасти. Два дня спустя полиция нашла и арестовала Чавеса в нескольких сотнях километров от Эль-Пасо. После ареста выяснилось, что Чавес набил татуировку с именем возлюбленной — Дафни — на груди.

Чавес находится под стражей. Он может выйти на свободу до суда под залог в миллион долларов.

Ранее сообщалось, что замужняя жительница Индии испугалась огласки романа с любовником и расправилась с матерью. Преступница утверждала, что матери не стало во сне, но вскоре попалась.