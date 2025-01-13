Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:30, 13 января 2025Из жизни

Мужчина набил имя возлюбленной на груди и расправился с ней

Мужчина из США убил возлюбленную, чье имя набил у себя на груди
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: El Paso County Sheriff’s Office

В США мужчина расправился с бывшей девушкой накануне ее дня рождения. Об этом пишет The Mirror.

Ранним утром 5 января 30-летний Хорхе Альберт Чавес ударил ножом 27-летнюю Дафни Мишель Давила в собственном доме в Эль-Пасо, штат Техас. По всей видимости, его агрессия стала результатом ссоры, в ходе которой Давила в очередной раз пыталась порвать с Чавесом. Об их непростых отношениях стало известно из сообщения, которое Дафни отправила родственнице.

Правоохранители прибыли на место происшествия около трех часов утра и обнаружили Давилу с тяжелыми ножевыми ранениями. Чавес скрылся с места преступления на своем пикапе. Пострадавшую срочно доставили в больницу, но медики не смогли ее спасти. Два дня спустя полиция нашла и арестовала Чавеса в нескольких сотнях километров от Эль-Пасо. После ареста выяснилось, что Чавес набил татуировку с именем возлюбленной — Дафни — на груди.

Материалы по теме:
Аферистка убила мать, подругу и инвалида ради выплат по страховке. За ней гонялись годами, а теперь для нее требуют казни
Аферистка убила мать, подругу и инвалида ради выплат по страховке.За ней гонялись годами, а теперь для нее требуют казни
2 апреля 2022
«Это смог бы провернуть даже ребенок» Как отчаявшийся человек случайно совершил самую громкую кражу в истории Австрии
«Это смог бы провернуть даже ребенок»Как отчаявшийся человек случайно совершил самую громкую кражу в истории Австрии
16 сентября 2022

Чавес находится под стражей. Он может выйти на свободу до суда под залог в миллион долларов.

Ранее сообщалось, что замужняя жительница Индии испугалась огласки романа с любовником и расправилась с матерью. Преступница утверждала, что матери не стало во сне, но вскоре попалась.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Безбожная смердящая инфоканава». Захарова прокомментировала публикации украинских СМИ о коме Кеосаяна

      Мужчина набил имя возлюбленной на груди и расправился с ней

      В России заявили об отсутствии планов по нападению на НАТО

      В Полтаве произошел взрыв

      В США отметили успех ВС России на месте боевой славы в Курской области

      Обматеривший отмывающих птиц от мазута волонтеров чиновник извинился

      В США сделали заявление о лесных пожарах

      Глава Росмолодежи осудил чиновника за крик на убирающих мазут волонтеров

      Кандидат в канцлеры Германии сделала заявление о Путине

      На Западе заявили о наступающей для всего мира угрозе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше