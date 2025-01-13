Депутат Рады Дубинский допустил прекращение конфликта после безумия Зеленского

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский рассказал, при каких обстоятельствах возможно урегулирование конфликта Украины и России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дубинский назвал условие для прекращения конфликта с Россией и допустил, что это произойдет, если «безумие» президента Украины Владимира Зеленского будет остановлено. По его мнению, с 2014 года Киев уничтожал элиты, которые могли поддерживать нормализацию отношений с Москвой.

«И это один из главных "заделов", который оставляет за собой Демпартия США — с кого бы сейчас ни начинал [избранный президент США Дональд] Трамп и его люди проект новой Украины, они в любом случае натыкаются на представителя "партии войны". То есть, на врага и своего, и Украины», — отметил депутат.

Ранее Зеленский заявил, что делает все для завершения конфликта в 2025 году. Он подчеркнул, что условия окончания кризиса должны быть достойными для Киева и всей Европы.