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21:16, 13 января 2025Бывший СССР

На Украине назвали условие для прекращения конфликта с Россией

Депутат Рады Дубинский допустил прекращение конфликта после безумия Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский рассказал, при каких обстоятельствах возможно урегулирование конфликта Украины и России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дубинский назвал условие для прекращения конфликта с Россией и допустил, что это произойдет, если «безумие» президента Украины Владимира Зеленского будет остановлено. По его мнению, с 2014 года Киев уничтожал элиты, которые могли поддерживать нормализацию отношений с Москвой.

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«И это один из главных "заделов", который оставляет за собой Демпартия США — с кого бы сейчас ни начинал [избранный президент США Дональд] Трамп и его люди проект новой Украины, они в любом случае натыкаются на представителя "партии войны". То есть, на врага и своего, и Украины», — отметил депутат.

Ранее Зеленский заявил, что делает все для завершения конфликта в 2025 году. Он подчеркнул, что условия окончания кризиса должны быть достойными для Киева и всей Европы.

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