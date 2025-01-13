На Украине заявили о переброске под Покровск батальона ВСУ из восьми человек

Журналист Бутусов: ВСУ перебросили под Покровск батальон из восьми человек

Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило под Красноармейск (украинское название Покровск) батальон из восьми человек. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, это было сделано для обеспечения развертывания 155-й бригады «Анна Киевская», бойцам ставилась задача занять одну из позиций. Штатная численность батальона, согласно данным из открытых источников, составляет от 400 до 800 человек.

«Батальон] прибыл в полном составе, на позиции вывели всех бойцов, всех имеющихся пехотинцев — восемь бойцов, восемь пехотинцев вышли на одну позицию», — возмутился Бутусов.

Он отметил, что одну из наиболее опытных бригад оставили без пополнения, и в таком состоянии она должна прикрывать развертывание новых подразделений.

Ранее Бутусов заявил, что 155-я элитная бригада ВСУ имени Анны Киевской, часть военнослужащих которой проходила военную подготовку во Франции, несет существенные потери. В то же время неуклонно растет и число случаев дезертирства в ее рядах.