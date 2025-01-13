Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:32, 13 января 2025Бывший СССР

На Украине заявили о переброске под Покровск батальона ВСУ из восьми человек

Журналист Бутусов: ВСУ перебросили под Покровск батальон из восьми человек
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило под Красноармейск (украинское название Покровск) батальон из восьми человек. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, это было сделано для обеспечения развертывания 155-й бригады «Анна Киевская», бойцам ставилась задача занять одну из позиций. Штатная численность батальона, согласно данным из открытых источников, составляет от 400 до 800 человек.

«Батальон] прибыл в полном составе, на позиции вывели всех бойцов, всех имеющихся пехотинцев — восемь бойцов, восемь пехотинцев вышли на одну позицию», — возмутился Бутусов.

Он отметил, что одну из наиболее опытных бригад оставили без пополнения, и в таком состоянии она должна прикрывать развертывание новых подразделений.

Ранее Бутусов заявил, что 155-я элитная бригада ВСУ имени Анны Киевской, часть военнослужащих которой проходила военную подготовку во Франции, несет существенные потери. В то же время неуклонно растет и число случаев дезертирства в ее рядах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В деле о теракте против генерала Кириллова появились новые фигуранты

      Совет Евросоюза одобрил приглашение Швейцарии в «военный Шенген»

      В российском регионе объявили опасность атаки беспилотников

      На Украине заявили о переброске под Покровск батальона ВСУ из восьми человек

      Байден рассказал о соперничестве США и Китая в экономике

      На Украине оценили решение Зеленского по пожарам США

      Шольца опросят из-за работы фонда в поддержку «Северного потока-2»

      Байден похвалил себя за укрепление позиций США в мире без вовлечения страны в войну

      Байден заявил о невозможности отказа от помощи Украине

      Ректор МГУ раскрыл свойства числа 2025

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше