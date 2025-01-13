Названо преимущество российского «Кинжала»

Эксперт Литовкин: Ракету «Кинжал» невозможно перехватить средствами ПРО

Российский комплекс «Кинжал» с гиперзвуковой ракетой невозможно перехватить существующими средствами противоракетной обороны (ПРО). Преимущества изделия назвал военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с NEWS.ru.

«Особенность "Кинжала" состоит в гиперзвуковой скорости, которая позволяет ему лететь на две тысячи километров. И главное, что его невозможно перехватить ничем, никакими средствами противовоздушной, противоракетной обороны», — сказал он.

Эксперт отметил, что для получения такой скорости ракеты самолет-носитель должен обладать хорошими летными характеристиками. Носителем «Кинжала» стала модификация истребителя-перехватчика МиГ-31, который развивает скорость более 3000 километров в час.

В июле 2024 года «Объединенная авиастроительная корпорация» сообщила о передаче Минобороны России партии отремонтированных истребителей-перехватчиков МиГ-31. Самолеты прошли ремонт и модернизацию на заводе «Сокол».