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18:57, 13 января 2025Наука и техника

Названо преимущество российского «Кинжала»

Эксперт Литовкин: Ракету «Кинжал» невозможно перехватить средствами ПРО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: kremlin.ru / Wikipedia

Российский комплекс «Кинжал» с гиперзвуковой ракетой невозможно перехватить существующими средствами противоракетной обороны (ПРО). Преимущества изделия назвал военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с NEWS.ru.

«Особенность "Кинжала" состоит в гиперзвуковой скорости, которая позволяет ему лететь на две тысячи километров. И главное, что его невозможно перехватить ничем, никакими средствами противовоздушной, противоракетной обороны», — сказал он.

Эксперт отметил, что для получения такой скорости ракеты самолет-носитель должен обладать хорошими летными характеристиками. Носителем «Кинжала» стала модификация истребителя-перехватчика МиГ-31, который развивает скорость более 3000 километров в час.

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