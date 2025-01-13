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07:54, 13 января 2025Силовые структуры

Неизвестный жестоко расправился с пожилой парой в российском регионе

СК возбудил дело об убийстве после обнаружения тел пожилой пары в СНТ под Тверью
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тел пожилой пары в доме, расположенном в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Зеленый сад». Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Тверской области.

Дело заведено по пунктам «а» и «д» части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью») УК РФ.

Пожилые мужчина и женщина без признаков жизни были обнаружены в воскресенье, 12 января. На место происшествия выехали сотрудники СК и полиции.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Злоумышленника ищут.

Ранее полиция в Забайкальском крае задержала 24-летнего жителя по подозрению в избиении троих человек, двое из которых не выжили.

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