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02:41, 13 января 2025Россия

Несколько беспилотников сбили в российском регионе

Губернатор Гусев: ПВО и РЭБ сбили несколько БПЛА в пригороде Воронежа
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в пригороде Воронежа. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал губернатор Воронежской области.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом в регионе беспилотники. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.

До того Богомаз сообщил об ударе ВСУ по Карачевскому району. По его словам, жертвой атаки стала мирная жительница, еще одна женщина пострадала.

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