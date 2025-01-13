Несколько беспилотников сбили в российском регионе

Губернатор Гусев: ПВО и РЭБ сбили несколько БПЛА в пригороде Воронежа

Система противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в пригороде Воронежа. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал губернатор Воронежской области.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом в регионе беспилотники. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.

До того Богомаз сообщил об ударе ВСУ по Карачевскому району. По его словам, жертвой атаки стала мирная жительница, еще одна женщина пострадала.