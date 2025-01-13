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05:00, 13 января 2025Забота о себе

Один популярный миф о больших пенисах опровергли

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: topperspix / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Даная Марагутакис опровергла популярный миф об одном минусе больших пенисов. Ее цитирует издание Metro.

В завирусившемся в социальной сети TikTok клипе модель сайтов для взрослых Ребекка Гудвин заявила, что чем больше пенис, тем якобы мягче он во время эрекции. По словам Марагутакис, эта теория не совсем верна. «Хотя пенису большего размера требуется больший объем крови для полноценной эрекции по сравнению с пенисом меньшего размера, это не обязательно означает, что он будет мягче», — заверила сексолог.

С ней согласен и терапевт Лоуренс Каннингем, объяснивший механизм возникновения эрекции. По его словам, качество эрекции зависит от здоровья сосудистых тканей и особенностей кровотока, а не от размера полового органа. «Пенис становится эрегированным, когда кровь заполняет два пещеристых тела, и этому процессу напрямую не препятствует размер. Независимо от того, большой он или маленький, пенис может достичь полной твердости при условии нормальной сосудистой функции», — подчеркнул он. На твердость полового члена во время эрекции, добавил врач, могут повлиять возраст, уровень стресса, депрессия, сопутствующие заболевания — высокое кровяное давление и диабет.

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