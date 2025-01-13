Особняк Блиновской собрались пустить с молотка

Shot: Особняк блогерши Елены Блиновской выставят на торги летом 2025 года

Особняк «королевы марафонов», блогерши Елены Блиновской, в подмосковной Истре собрались выставить на торги. Недвижимость планируют пустить с молотка летом 2025 года, пишет Telegram-канал Shot.

Продажа жилья необходима для погашения части задолженности знаменитости. По данным издания, сейчас ведется опись всего имущества Блиновской — по предварительным оценкам, процедура должна закончиться к лету. После этого станут известны порядок и сроки продаж объектов.

По словам конкурсного управляющего, подмосковный дом блогерши за 500 миллионов рублей выставят на аукцион как минимум через полгода. После сделки удастся покрыть большую часть долгов Блиновской.

Ранее стало известно, что Блиновская избавилась от двух элитных квартир в Москве перед признанием ее банкротом. По данным Shot, у «королевы марафонов» были «двушка» и «трешка» в элитном ЖК «Донской Олимп».