Премьер Армении Пашинян созвонился с главой Евросовета Коштой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с главой Европейского совета Антониу Коштой. Об этом сообщило в своем Telegram-канале издание Armenpress.

«Состоялся телефонный разговор премьер-министра Никола Пашиняна с председателем Европейского совета Антониу Коштой», — говорится в сообщении.

Как сообщает издание, армянский премьер поздравил главу Евросовета с избранием на пост, а также выразил удовлетворение состоянием сотрудничества Еревана и Брюсселя. Он также проинформировал Кошту о нынешнем состоянии армяно-азербайджанского мирного процесса и подчеркнул, что правительство республики не отступит от мирной повестки.

11 января официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анитта Хиппер заявила, что Еврокомиссия изучит законодательную инициативу Армении о начале процесса вступления страны в Европейский союз. Она также отметила, что руководство ЕС обсудит данный вопрос с Ереваном.

Ранее стало известно, что ЕС продлил военную миссию в Армении вопреки позиции Азербайджана. Отмечается, что такое решение вызвало негативную реакцию в Баку.