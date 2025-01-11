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13:36, 11 января 2025Мир

Еврокомиссия рассмотрит инициативу Армении по вступлению в ЕС

Еврокомиссия изучит законодательную инициативу Армении о вступлении в ЕС
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Kate Babiy / Shutterstock / Fotodom

Еврокомиссия изучит законодательную инициативу Армении о начале процесса вступления страны в Европейский союз (ЕС), а также обсудит ее с Ереваном. Об этом заявила официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анитта Хиппер в беседе с РИА Новости.

«Мы проанализируем [законопроект] и обсудим его с властями Армении», — цитирует Хиппер российское информационное агентство.

В четверг, 9 января, кабинет министров Армении поддержал инициативу о начале присоединения республики к Европейскому союзу. Теперь предложение будет передано аппарату Национального собрания страны. Премьер-министр республики Никол Пашинян на заседании заявил, что решение о вступлении страны в ЕС может быть принято лишь путем всенародного референдума.

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