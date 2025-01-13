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16:51, 13 января 2025Культура

Певица Нюша рассказала о выходе из созависимых отношений

Певица Нюша рассказала об опыте нахождения в созависимых отношениях
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, рассказала об опыте нахождения в созависимых отношениях. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам артистки, чтобы выйти из них, она «перемещала свое внимание максимально на себя». «Тут важно вспомнить, какой ты, чего хочешь, какая жизнь без этого человека, чем занимаешься, как выглядишь, куда ходишь, что тебе нравится и так далее», — добавила она, уточнив, что в созависимых отношениях люди часто «теряют себя».

Ранее Нюша заявила, что не пожалела о разводе с бизнесменом Игорем Сивовым.

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