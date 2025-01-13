Польша начнет поиски останков жертв Волынской резни на Украине

Польша в апреле начнет поиски останков жертв Волынской резни на Украине

Польша в апреле начнет поиски останков жертв Волынской резни на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников переговоров.

«Первым этапом эксгумаций будут поисковые работы на местности. Уже ясно, что мы приступим к ним в апреле», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что апрель был выбран из-за погодных условий. Поиск и эксгумация будут проходить совместно с представителями украинских властей.

В ноябре украинские власти пообещали Польше разрешить эксгумацию останков жертв Волынской резни. По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, Украина заявила, что нет никаких препятствий для проведения соответствующих поисковых работ и эксгумаций польскими и украинскими структурами.