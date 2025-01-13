Пушилин: ВСУ будут пытаться удержаться в Краматорске, Доброполье и Славянске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут пытаться удержать свои позиции в четырех населенных пунктах Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По его словам, речь идет о Красноармейске (украинское название — Покровск), Славянске, Краматорске и Доброполье. Пушилин отметил, что в данных городах украинские солдаты стараются быстрее выстроить оборону и укрепить позиции.

«Противник пытается возвести еще дополнительные какие-то укрепления, но с учетом того, как действуют на данный момент Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации, с учетом, как идет продвижение, (...) шансов у противника нет. Вопрос времени», — отметил Пушилин.

Глава ДНР также рассказал о продвижении российских войск к Днепропетровской области. По его словам, до границы региона с ДНР ВС России осталось преодолеть семь километров.