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22:24, 13 января 2025Путешествия

Раскрыты подробности нападения в российском аэропорту

RT: Мужчина, набросившийся с ножом на людей в аэропорту Красноярска, был пьян
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал RT

Мужчина, набросившийся с ножом на людей в аэропорту Красноярска, по предварительным данным, был пьян. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

По информации издания, мужчина набросился на людей без причины. На данный момент пострадали два человека, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что злоумышленником оказался 40-летний приезжий из Узбекистана. На допросе у сотрудников правоохранительных органов он заявил, что совершил нападение из ревности. Сейчас его направили на медосвидетельствование. Он пришел в аэропорт без оружия. Затем, зайдя в один из баров, он перелез через барную стойку, взял нож и бутылку коньяка, а потом набросился на потерпевшего.

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