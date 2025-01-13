Ректор МГУ раскрыл свойства числа 2025

Ректор МГУ Садовничий: 2025 — квадрат и куб суммы девяти натуральных чисел

Ректор Московского государственного университета (МГУ) Виктор Садовничий поделился любопытными математическими фактами о числе 2025, которое имеет несколько интересных свойств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на РИА Новости.

Садовничий раскрыл свойства числа 2025 и отметил, что оно является квадратом суммы первых девяти натуральных чисел, а также суммой их кубов. Ректор МГУ назвал эти особенности приятным сюрпризом.

«Для меня как для математика это число кажется по-настоящему удивительным. Разве это не волшебство?» — подчеркнул он.

Ранее россияне рассказали о своих надеждах на наступивший год. Так, в 2025 году 21 процент опрошенных надеются на семейное благополучие, столько же (21 процент) ждут улучшения международных отношений.