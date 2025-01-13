Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Реал Сосьедад
Сегодня
23:00 (Мск)
Вильярреал
Испания — Примера|19-й тур
Филадельфия Флайерз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Завтра
03:30 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ — регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:30 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ — регулярный чемпионат
16:11, 13 января 2025Спорт

РФС наказал мини-футбольный клуб за расистские оскорбления болельщиков

РФС оштрафовал МФК «Сибиряк» за расистские оскорбления болельщиков
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) вынес наказание в отношении мини-футбольного клуба «Сибиряк», болельщики которого допустили расистские оскорбления в адрес бразильского игрока «Норильского никеля» Нандо. Об этом сообщается на сайте организации.

Новосибирская команда выплатит штраф в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, «Сибиряк» наказан проведением одного матча без зрителей.

Инцидент произошел 9 января в Новосибирске в матче «Сибиряка» с «Норильским никелем». Болельщики хозяев оскорбляли Нандо, который в знак протеста досрочно покинул площадку.

Нандо выступает в чемпионате России с 2012 года, в 2021-м он получил российский паспорт. В 2022-м футболист дебютировал в составе сборной России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров рассказал о зачистке Белгородской области от ВСУ. Позднее он изменил пост с подробностями боев

      В Британии заявили об ускорении российского наступления

      Дрон-камикадзе ВСУ ударил по машине с россиянкой и годовалым ребенком внутри

      В Великобритании предупредили о провале и унижении в случае отправки войск на Украину

      Российский бизнесмен тестировал прицел-тепловизор и случайно выстрелил в сына

      Вице-канцлеру МИД Эстонии запретили въезд в Россию

      Французские военнослужащие раскрыли данные о ядерном оружии из-за фитнес приложения

      В Сумской области Украины сообщили о повреждении критической инфраструктуры

      Раскрыта стоимость выступления итальянского певца Pupo на корпоративе в России

      Волочкова откроет собственный балетный центр в другой стране

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше