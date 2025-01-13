РФС наказал мини-футбольный клуб за расистские оскорбления болельщиков

РФС оштрафовал МФК «Сибиряк» за расистские оскорбления болельщиков

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) вынес наказание в отношении мини-футбольного клуба «Сибиряк», болельщики которого допустили расистские оскорбления в адрес бразильского игрока «Норильского никеля» Нандо. Об этом сообщается на сайте организации.

Новосибирская команда выплатит штраф в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, «Сибиряк» наказан проведением одного матча без зрителей.

Инцидент произошел 9 января в Новосибирске в матче «Сибиряка» с «Норильским никелем». Болельщики хозяев оскорбляли Нандо, который в знак протеста досрочно покинул площадку.

Нандо выступает в чемпионате России с 2012 года, в 2021-м он получил российский паспорт. В 2022-м футболист дебютировал в составе сборной России.