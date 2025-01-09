Футзалист ушел с площадки во время матча ЧР в Новосибирске из-за расистских оскорблений

Футзалист Нандо ушел с площадки во время матча ЧР из-за расистских оскорблений

Игрок мини-футбольного клуба «Норильский никель» Нандо подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков во время выездного матча 14-го тура чемпионата России против новосибирского «Сибиряка». Об этом сообщается в Telegram-канале клуба из Норильска.

Темнокожий бразилец, имеющий российский паспорт, в знак протеста покинул площадку. Игра завершилась со счетом 6:1 в пользу «Норильского никеля», Нандо стал автором дубля.

«Мы твердо убеждены, что подобные люди из числа фанатов, страдающие расовыми и иными предрассудками, не должны иметь ничего общего с футзалом», — говорится в заявлении норильского клуба. Там также выразили надежду, что на инцидент обратит внимание Российский футбольный союз (РФС).

Нандо выступает в чемпионате России с 2012 года, в 2021-м он получил российский паспорт. В 2022-м футзалист дебютировал в составе сборной России.