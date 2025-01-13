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09:15, 13 января 2025Силовые структуры

Росгвардейцы уничтожили радиолокационную станцию ВСУ в Курской области

Росгвардия уничтожила украинскую радиолокационную станцию в Курской области
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Росгвардии

Операторы беспилотников Росгвардии обнаружили радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы американского производства в Курской области и уничтожили ее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Росгвардии, переносная РЛС AN/TPQ-48(V)2A Вооруженных сил Украины (ВСУ) была найдена во время воздушной разведки. Ее уничтожили ударом дрона-камикадзе.

Как уточнили в ведомстве, американская AN/TPQ-48(V)2A предназначена для обнаружения артиллерии противника. Главным образом она классифицирует и устанавливает местоположение минометов и пусковых установок неуправляемых реактивных снарядов.

Ранее в Москве Росгвардия передала изъятое оружие на нужды специальной военной операции. Данная процедура стала возможна благодаря изменениям в федеральном законе «Об оружии».

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