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20:12, 13 января 2025Экономика

Россия стала меньше продавать за рубеж зерновых

Российский зерновой союз: Экспорт зерновых из России в 2025 году упал втрое
Вячеслав Агапов

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Экспорт зерновых из России в 2025 году упал втрое. О том, что за рубеж стали продавать меньше пшеницы, ячменя и кукурузы, со ссылкой на данные Российского зернового союза сообщает «Интерфакс».

По данным ведомства, за первые десять дней января было экспортировано менее 500 тысяч тонн зерновых. В то же время показатели аналогичного периода 2024-го оцениваются в 1 миллион 476 тысяч тонн. По словам директора аналитического департамента союза Елены Тюриной, с начала года отгрузки пшеницы упали почти на 57 процентов, ячменя — на 93 процента, а кукурузы — фактически остановились.

При этом цены на зерно снизились как на мировом, так и на внутреннем рынке. Французская пшеница к 10 января подешевела на 3,6 процента, до 239 долларов за тонну, американская потеряла в цене почти два процента (стоимость опустилась до 231 доллара), а российская стала дешевле на три процента (237 долларов).

С начала января российскую пшеницу поставляли лишь в семь стран вместо 18. Главным покупателем стала Кения (111 тысяч тонн, плюс шесть процентов в годовом выражении). Поставки в Египет обрушились на 54 процента, до уровня 83 тысячи тонн.

Ранее в «Русагротрансе» отмечали, что по итогам первой половины сельскохозяйственного сезона 2024-2025 главным покупателем российской пшеницы стал Египет. В июле-декабре отечественные аграрии вывезли в эту африканскую страну в общей сложности 5,3 миллиона тонн. В годовом выражении показатель увеличился в 1,8 раза и составил чуть больше 20 процентов от всего объема экспортированной за отчетный период пшеницы.

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