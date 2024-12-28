Назван главный покупатель российской пшеницы

«Русагротранс»: главным покупателем пшеницы из России в июле-декабре стал Египет

По итогам первой половины сельскохозяйственного сезона 2024-2025 главным покупателем российской пшеницы стал Египет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитического центра «Русагротранс».

В июле-декабре отечественные аграрии вывезли в эту африканскую страну в общей сложности 5,3 миллиона тонн. В годовом выражении показатель увеличился в 1,8 раза и составил чуть больше 20 процентов от всего объема экспортированной за отчетный период пшеницы.

На второе место впервые за историю статистических наблюдений выше Бангладеш, закупивший у российских поставщиков 2,14 миллиона тонн зерна. Тройку ключевых импортеров пшеницы из РФ замкнула Турция (2,08 миллиона). В топ-5 также вошли Алжир (1,66 миллиона) и Кения (1,35 миллиона), заключили в аналитическом центре.

Ранее в «Русагротрансе» спрогнозировали рекордный экспорт российской пшеницы. В июле-декабре, согласно ожиданиям экспертов, показатель достигнет планки в 29,4 миллиона тонн и превысит прошлогодний рекордный результат на 1,7 миллиона. При этом по итогам декабря аналитики ждут снижения объемов вывоза до 3,7-3,8 миллиона тонн (в декабре 2023-го из России вывезли 4,06 миллиона).